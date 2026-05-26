Halálos tragédia, tinik repültek ki egy autóból - Fotó
Hat napnyi pokol: sokkoló vallomást tett az emberrablás túlélője
Újabb hátborzongató részletek láttak napvilágot annak a nőnek az ügyében, akit egy férfi napokon keresztül fogva tartott és brutálisan bántalmazott – írta meg kedden az ujszo.com.
Ahogyan korábban a Tények.hu beszámolt, napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi autója csomagtartójában. Most az áldozat elmesélte, milyen borzalmakat élt át.
A nő elmondása szerint a 37 éves Andrej kezdetben figyelmes és kedves volt vele. Két héten keresztül üzeneteket váltottak, majd személyesen is találkoztak. Az első találkozó még teljesen hétköznapinak tűnt: a férfi virágot vitt neki, udvariasan viselkedett, így semmi nem utalt arra, hogy az ismeretség később rémálommá válik.
A második találkozón azonban már gyanús lett számára, hogy a férfi egy nagy utazótáskával érkezett hozzá, és nála akart maradni éjszakára. A kapcsolat rövid időn belül megromlott. A nő pénzt adott kölcsön Andrejnek, majd később megszakította vele a kapcsolatot.
A férfi azonban ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen adja vissza az összeget. A találkozó végül brutális támadásba torkollott: A férfi megverte, megkötözte, majd az autó csomagtartójába zárta.
A következő hat napot szinte teljesen megkötözve töltötte. Előbb cipőfűzővel kötözte meg, később ragasztószalagot és láncokat is használt a támadó. A nő szerint Andrej folyamatosan fenyegette, megalázta és pszichés nyomás alatt tartotta.
Hideg vízzel locsolta le, ismeretlen gyógyszerek bevételére kényszerítette, miközben a külvilág felé azt próbálta elhitetni, hogy a nő önszántából utazott el vele pihenni. Az autóval Lengyelországba is eljutottak.
A menekülésre végül egy erdős területen nyílt lehetőség, amikor az elkövető rövid időre magára hagyta. A nő ekkor döntötte el, hogy megpróbál megszökni. Hosszú bolyongás után egy férfi talált rá, aki segítséget hívott és a rendőrségre vitte. Az áldozat szerint az tartotta benne a lelket, hogy még egyszer láthassa a családját. A rendőrség néhány nappal később Besztercebányán elfogta a 37 éves Andrejt. A nő súlyos testi és lelki sérüléseket szenvedett, az orvosok több csonttörést is megállapítottak nála.
A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok pedig azt a járművet is keresik, amelyben a férfi fogva tartotta az áldozatát.
+Ez is érdekelheti
Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat
Tíz hónapos kisbaba rekedt egy parkoló autóba, videón a mentőakció
Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett
Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak
Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt
Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset
Holtan találták meg a boszniai Visocica-hegységben eltűnt horvát hegymászót