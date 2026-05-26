Hat napnyi pokol: sokkoló vallomást tett az emberrablás túlélője



A férfi azonban ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen adja vissza az összeget. A találkozó végül brutális támadásba torkollott: A férfi megverte, megkötözte, majd az autó csomagtartójába zárta.

A következő hat napot szinte teljesen megkötözve töltötte. Előbb cipőfűzővel kötözte meg, később ragasztószalagot és láncokat is használt a támadó. A nő szerint Andrej folyamatosan fenyegette, megalázta és pszichés nyomás alatt tartotta.

Hideg vízzel locsolta le, ismeretlen gyógyszerek bevételére kényszerítette, miközben a külvilág felé azt próbálta elhitetni, hogy a nő önszántából utazott el vele pihenni. Az autóval Lengyelországba is eljutottak.

A menekülésre végül egy erdős területen nyílt lehetőség, amikor az elkövető rövid időre magára hagyta. A nő ekkor döntötte el, hogy megpróbál megszökni. Hosszú bolyongás után egy férfi talált rá, aki segítséget hívott és a rendőrségre vitte. Az áldozat szerint az tartotta benne a lelket, hogy még egyszer láthassa a családját. A rendőrség néhány nappal később Besztercebányán elfogta a 37 éves Andrejt. A nő súlyos testi és lelki sérüléseket szenvedett, az orvosok több csonttörést is megállapítottak nála.

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok pedig azt a járművet is keresik, amelyben a férfi fogva tartotta az áldozatát.