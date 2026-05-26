Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset

Nagyjából 1700 méter magasan voltak ekkor. A hátulról érkező gép a kupolának csapódott, amitől az ernyő kettészakadt, a siklóernyős pedig zuhanni kezdett. Az volt a szerencséje, hogy időben ki tudta nyitni a mentőernyőjét, így kisebb sérülésekkel megúszta az esetet. A kisrepülő pilótája is épségben ért földet. A túlélő siklóernyős azt írta a közösségi oldalán, hogy a baleset napját második születésnapjaként ünnepelte.