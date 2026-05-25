WHO: már több mint 900 gyanús esetre bukkantak a Kongói DK-ban

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány gócának számító Ituri tartományban csaknem ötmillióan élnek fegyveres harcok közepette, minden negyedik embernek humanitárius segítségre van szüksége és minden ötödik belső menekült.

Mint kiemelte, az erőszakcselekmények miatt az emberek menekülnek, beleértve az egészségügyi dolgozókat és a segélymunkásokat is, ez pedig - a bizonytalansággal és a félelemmel együtt - nehezíti a járvány elleni küzdelmet, például a kontaktkutatást és a korai felismerést.

A Kongói DK egészségügyi minisztériumának legutóbbi, szombaton kiadott összesítése szerint a legújabb ebolajárványnak már 204 halálos áldozata van és 867 gyanús esetről tudni.

As surveillance efforts have been scaled up in the #DRC #Ebola response, more than 900 suspected cases have been identified so far, including 101 confirmed cases.



Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Bundibugyo törzse okozza, amely ellen jelenleg sincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.