Katasztrófa történt Kínában

Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén szombaton, 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek - közölte az MTI az ország állami médiájának jelentését.
2026. május 23., szombat 11:03
A Hszinhua kínai hírügynökség közlése szerint a Sanhszi tartományban lévő bányában helyi idő szerint péntek este történt robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szén-dioxid megemelkedett szintje miatt.


A The South China Morning Post című kínai lap úgy tudja, a robbanás idején 247 bányász dolgozott a föld alatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért.

 

