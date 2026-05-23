Katasztrófa történt Kínában

A Hszinhua kínai hírügynökség közlése szerint a Sanhszi tartományban lévő bányában helyi idő szerint péntek este történt robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szén-dioxid megemelkedett szintje miatt.

🚨🇨🇳 Over 80 dead in massive gas explosion at coal mine in northern China



247 workers were underground at the time of the blast in Shanxi Province.



Emergency teams are searching for survivors, with dozens of ambulances racing to the scene.



A The South China Morning Post című kínai lap úgy tudja, a robbanás idején 247 bányász dolgozott a föld alatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért.