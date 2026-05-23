Több tízezer embert szólítottak fel otthona elhagyására mérgező vegyi anyag szivárgása miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angelestől mintegy 50 kilométerre délkeletre lévő Garden Grove-ban elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot (MMA) tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el, Garden Grove mellett a kaliforniai Orange megye öt másik városának egy részére is.
A tartály a többi között harcirepülőgép-alkatrészek gyártásával foglalkozó GKN Aerospace vállalat tulajdona.
Craig Covey, a megye tűzoltóparancsnokságának egyik munkatársa azt mondta, a helyszínen lévő tűzoltók a "igyekeznek megoldást találni", jelenleg pedig kívülről, vízzel hűtik a tartályt. Hozzátette, hogy a többek között plexi gyártására használt MMA súlyosan mérgező és gyúlékony. Mint mondta, ha a tartály szétrobban, a talajba is bekerülhet a veszélyes anyag.
Orange megye egészségügyi hatóságainak vezetője, Regina Chinsio-Kwong figyelmeztetett, hogy a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése erős irritációt, szédülést és rosszullétet okozhat, hosszú távon pedig légzésproblémákhoz vezethet.
