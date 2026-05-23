Több tízezer embert szólítottak fel otthona elhagyására mérgező vegyi anyag szivárgása miatt

A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angelestől mintegy 50 kilométerre délkeletre lévő Garden Grove-ban elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot (MMA) tartalmazó tartály ne robbanjon fel.

A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el, Garden Grove mellett a kaliforniai Orange megye öt másik városának egy részére is.

Tens of thousands of people in Southern California have been told to leave their homes, with officials issuing a dire warning that a chemical tank at an aerospace facility is in "crisis" and will either leak or explode. https://t.co/QWwN3ru6p5 pic.twitter.com/YqSrTY0LsR — ABC News (@ABC) May 23, 2026



A tartály a többi között harcirepülőgép-alkatrészek gyártásával foglalkozó GKN Aerospace vállalat tulajdona.

Craig Covey, a megye tűzoltóparancsnokságának egyik munkatársa azt mondta, a helyszínen lévő tűzoltók a "igyekeznek megoldást találni", jelenleg pedig kívülről, vízzel hűtik a tartályt. Hozzátette, hogy a többek között plexi gyártására használt MMA súlyosan mérgező és gyúlékony. Mint mondta, ha a tartály szétrobban, a talajba is bekerülhet a veszélyes anyag.