Dagad a botrány: Párizsi óvodákban és iskolákban indult nyomozás súlyos visszaélések miatt



Hónapok óta érkeznek a párizsi szülőket és politikusokat felkavaró, a városi iskolai napközikben elkövetett erőszakról és visszaélésekről szóló olyan értesülések, amelyeknek nem mindig jártak utána következetesen a hatóságok.

A visszaélések problémáját nemrégiben a fővárosi önkormányzati választási kampányban is tematizálták.

Laure Beccuau párizsi ügyész az RTL televíziónak nyilatkozva vasárnap elmondta, hogy 84 óvoda és mintegy 20 iskola és 10 napközi ellen indult vizsgálat.

Minden párizsi kerület érintett

- hangsúlyozta.