Pusztító lángok Kaliforniában: Tízezrek menekültek az otthonaikból - videóval
Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben
Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra; a támadásban legkevesebb három ember meghalt - közölték helyi hatóságok hétfőn. Később arról is tájékoztattak, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt.
Scott Wahl, San Diego rendőrfőnöke a helyi idő szerint kora este tartott második sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lövöldözés előtt mintegy két órával az egyik tizenéves elkövető anyja bejelentést tett a rendőrségen. A nő közölte, hogy gyermeke, aki korábban öngyilkosságról beszélt, katonai terepruhába öltözve egy társával ismeretlen helyre távozott. Azt is elmondta, hogy eltűnt több, az otthonukban tartott fegyver, és az autójuk.
A 17 és 18 éves fiatalok egy mecsettel egybeépült iszlám központnál nyitottak tüzet az ott tartózkodókra. A három halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt.
A rendőrparancsnok úgy fogalmazott, hogy a biztonsági őr fellépése életeket mentett és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. Scott Wahl hangsúlyozta, hogy a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. A hatóság képviselője azt is közölte, hogy a támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek.
A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra,
a két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg, halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta.
A támadás célpontja San Diego és környéke legnagyobb mecsetje volt; a hozzáépült iszlám központban iskola működött, amelynek diákjait biztonságban evakuálták.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Brutális gyilkosság történt Horvátországban, a tragédia részletei megdöbbentőek
Anyamedve végezhetett egy kirándulóval a népszerű turistaösvényen
Hantavírus riadó Romániában: újabb vizsgálatok erősítették meg a fertőzést
Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi
Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Földrengés pusztított Kínában, több ezer embert menekítettek ki - videóval
Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban
Holttestet találtak egy parkolóház előtt
Utasokkal a fedélzetén kényszerleszállást hajtott végre egy easyJet-járat
Kiderült: Elmebeteg az olaszországi tömeges gázolás elkövetője, őrizetbe vették - videóval