2026. május 19. kedd, Ivó, Milán
19°C Budapest
mecset
lövöldözés
kalifornia

Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben

Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben
Hátborzongató részletek derültek ki a san diegói vérengzésről.
2026. május 19., kedd 09:25
Vágólapra másolva!

Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra; a támadásban legkevesebb három ember meghalt - közölték helyi hatóságok hétfőn. Később arról is tájékoztattak, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt.


Scott Wahl, San Diego rendőrfőnöke a helyi idő szerint kora este tartott második sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lövöldözés előtt mintegy két órával az egyik tizenéves elkövető anyja bejelentést tett a rendőrségen. A nő közölte, hogy gyermeke, aki korábban öngyilkosságról beszélt, katonai terepruhába öltözve egy társával ismeretlen helyre távozott. Azt is elmondta, hogy eltűnt több, az otthonukban tartott fegyver, és az autójuk.

 

A 17 és 18 éves fiatalok egy mecsettel egybeépült iszlám központnál nyitottak tüzet az ott tartózkodókra. A három halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt.

A rendőrparancsnok úgy fogalmazott, hogy a biztonsági őr fellépése életeket mentett és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. Scott Wahl hangsúlyozta, hogy a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. A hatóság képviselője azt is közölte, hogy a támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek.

A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra, 

a két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg, halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta.

A támadás célpontja San Diego és környéke legnagyobb mecsetje volt; a hozzáépült iszlám központban iskola működött, amelynek diákjait biztonságban evakuálták.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra