Anyamedve végezhetett egy kirándulóval a népszerű turistaösvényen

Tragikus medvetámadás rázta meg Bulgária egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét: egy férfi életét vesztette a Vitosa hegység területén, miután feltételezhetően egy bocsát védő anyamedve rátámadt.

A Maszol.ro beszámolója szerint a holttestet szombat délután találták meg egy turistaút közelében, amely két menedékházat köt össze a hegység északnyugati részén. A bolgár sajtó információi alapján az áldozat egy körülbelül 30 éves férfi lehetett.

Az igazságügyi orvosszakértő és a vadállat-szakértő következtetései szerint a holttesten talált nyomok egy bocsát kísérő anyamedvétől származnak

- nyilatkozta a szófiai rendőrség szóvivője.