Anyamedve végezhetett egy kirándulóval a népszerű turistaösvényen

Egy fiatal férfi az áldozat.
2026. május 18., hétfő 19:20
Tragikus medvetámadás rázta meg Bulgária egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét: egy férfi életét vesztette a Vitosa hegység területén, miután feltételezhetően egy bocsát védő anyamedve rátámadt.

A Maszol.ro beszámolója szerint a holttestet szombat délután találták meg egy turistaút közelében, amely két menedékházat köt össze a hegység északnyugati részén. A bolgár sajtó információi alapján az áldozat egy körülbelül 30 éves férfi lehetett.

Az igazságügyi orvosszakértő és a vadállat-szakértő következtetései szerint a holttesten talált nyomok egy bocsát kísérő anyamedvétől származnak

-    nyilatkozta a szófiai rendőrség szóvivője.


A 2295 méter magas Vitosa hegység mindössze félórányira található Szófia központjától, ezért a helyiek egyik kedvelt kirándulóhelyének számít. Az erdős területen több vadállat is él, köztük szarvasok, vaddisznók, farkasok és medvék. A szakemberek becslése szerint 10–15 medve élhet a térségben.

A mostani eset különösen megrázó, mivel Bulgáriában utoljára 2010-ben történt halálos medvetámadás.

