Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok

Őrizetbe vett az austini rendőrség két kamaszt és később egy harmadik személyt, aki feltehetően a társuk volt, miután Austinban lopott autókkal közlekedve, feltehetően véletlenszerűen kiválasztott célpontokra lőttek, és négy embert megsebesítettek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.

A gyanúsítottak szombat délutántól vasárnap reggelig egy sor rablást elkövetve legalább tízszer tüzeltek, két tűzoltóságra és lakóházakra is rálőttek Austinban

- tájékoztatott Lisa Davis austini rendőrfőnök. Hozzátette, hogy a gyanúsítottak miközben a városban közlekedtek, legalább négy járművet loptak el.

A rendőrök először egy 15 és egy 17 éves fiút fogtak el, akik lopott autóval menekültek, de egy harmadik személynek, aki szintén a kocsiban ült, akkor sikerült elszöknie. A rendőrség vasárnap este a közösségi médiában számolt be az elfogásáról. Róla egyelőre nem tudták megállapítani, hogy ő is részt vett-e a lövöldözésben - mondta korábban Davis.