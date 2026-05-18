Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Őrizetbe vett az austini rendőrség két kamaszt és később egy harmadik személyt, aki feltehetően a társuk volt, miután Austinban lopott autókkal közlekedve, feltehetően véletlenszerűen kiválasztott célpontokra lőttek, és négy embert megsebesítettek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.
A gyanúsítottak szombat délutántól vasárnap reggelig egy sor rablást elkövetve legalább tízszer tüzeltek, két tűzoltóságra és lakóházakra is rálőttek Austinban
- tájékoztatott Lisa Davis austini rendőrfőnök. Hozzátette, hogy a gyanúsítottak miközben a városban közlekedtek, legalább négy járművet loptak el.
A rendőrök először egy 15 és egy 17 éves fiút fogtak el, akik lopott autóval menekültek, de egy harmadik személynek, aki szintén a kocsiban ült, akkor sikerült elszöknie. A rendőrség vasárnap este a közösségi médiában számolt be az elfogásáról. Róla egyelőre nem tudták megállapítani, hogy ő is részt vett-e a lövöldözésben - mondta korábban Davis.
A kamaszok lopott fegyverekkel lövöldöztek, a 17 éves fiú ellen körözés volt érvényben lőfegyverlopás miatt.
Texas fővárosának déli és keleti részén, ahol a tettesek utáni hajsza folyt, a hatóságok vasárnap felszólították a lakosságot, hogy rejtőzzenek el. De miután a két gyanúsítottat őrizetbe vették lefújták a riadót.
A lövöldözésben megsebesült négy áldozatot kórházba szállították, egyiküket súlyos állapotban.
Az elkövetők indítékát egyelőre nem tudták megállapítani.
Valójában ezek a cselekedetek véletlenszerűnek tűnnek
- mondta Kirk Watson, Austin polgármestere.
Forrás: MTI
