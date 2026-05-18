2026. május 18. hétfő, Alexandra, Erik
14°C Budapest
austin
texas
kamaszok
lövöldözés

Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok

Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Válogatás nélkül lövöldöztek.
2026. május 18., hétfő 11:05
Vágólapra másolva!

 Őrizetbe vett az austini rendőrség két kamaszt és később egy harmadik személyt, aki feltehetően a társuk volt, miután Austinban lopott autókkal közlekedve, feltehetően véletlenszerűen kiválasztott célpontokra lőttek, és négy embert megsebesítettek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.

A gyanúsítottak szombat délutántól vasárnap reggelig egy sor rablást elkövetve legalább tízszer tüzeltek, két tűzoltóságra és lakóházakra is rálőttek Austinban

- tájékoztatott Lisa Davis austini rendőrfőnök. Hozzátette, hogy a gyanúsítottak miközben a városban közlekedtek, legalább négy járművet loptak el.

A rendőrök először egy 15 és egy 17 éves fiút fogtak el, akik lopott autóval menekültek, de egy harmadik személynek, aki szintén a kocsiban ült, akkor sikerült elszöknie. A rendőrség vasárnap este a közösségi médiában számolt be az elfogásáról. Róla egyelőre nem tudták megállapítani, hogy ő is részt vett-e a lövöldözésben - mondta korábban Davis.

A kamaszok lopott fegyverekkel lövöldöztek, a 17 éves fiú ellen körözés volt érvényben lőfegyverlopás miatt.

Texas fővárosának déli és keleti részén, ahol a tettesek utáni hajsza folyt, a hatóságok vasárnap felszólították a lakosságot, hogy rejtőzzenek el. De miután a két gyanúsítottat őrizetbe vették lefújták a riadót.

A lövöldözésben megsebesült négy áldozatot kórházba szállították, egyiküket súlyos állapotban.

Az elkövetők indítékát egyelőre nem tudták megállapítani.

Valójában ezek a cselekedetek véletlenszerűnek tűnnek

 - mondta Kirk Watson, Austin polgármestere.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra