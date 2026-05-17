Kiderült: Elmebeteg az olaszországi tömeges gázolás elkövetője, őrizetbe vették - videóval

Szombat este horrorisztikus jelenetek játszódtak le az észak-olaszországi Modena belvárosában, amikor egy autós nagy sebességgel a járdára hajtott, majd gyalogosok közé csapódott. A rendőrség szerint hét ember megsérült, közülük négyen súlyos állapotban vannak.

A hatóságok közlése szerint az elkövető egy harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár volt, akit a helyszínen elfogtak és őrizetbe vettek.

Szemtanúk szerint a férfi őrült tempóban haladt Modena központjában, amikor járművével felhajtott a zsúfolt járdára. Több embert elgázolt, majd autója egy kirakatnak csapódott. A támadó ezután késsel rontott az emberekre, majd menekülni próbált.

🔴 En Italie, une voiture fonce sur des piétons



8 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement à Modène. L'homme arrêté a des antécédents psychiatriques.



Massimo Mezzetti polgármester szerint civilek léptek közbe, akik üldözőbe vették a férfit és a földre teperték. Az életéért küzd egy nő, akinek amputálni kellett mindkét lábát, miután az óránként csaknem száz kilométeres sebességgel száguldó jármű nekihajtott, és nekinyomta egy épület falának.