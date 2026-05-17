Riasztó jövőkép: Új korszak kezdődhet a magyar agráriumban

Riasztó jövőkép: Új korszak kezdődhet a magyar agráriumban
Teljesen átalakulhat a hazai mezőgazdaság.
2026. május 17., vasárnap 15:00
Komoly figyelmeztetést tett közzé vasárnap a Klímapolitikai Intézet a Facebook-oldalán: a klímaváltozás miatt a következő évtizedekben jelentősen visszaszorulhat a kukoricatermesztés Magyarország egyes részein.

A bejegyzés szerint különösen a Dél-Alföld, valamint a Tiszántúl lehet veszélyben, ahol a nyári hőség és a fokozódó párolgás miatt a kukorica egyre nehezebben juthat elegendő vízhez.

A pirossal jelölt térségek azok a régiók, ahol a kukorica termesztése már 2040–2050 körül súlyosan veszélybe kerülhet

– írták.

A szakértők hangsúlyozták: nem arról van szó, hogy a kukorica egyik napról a másikra eltűnik az országból, hanem inkább arról, hogy a jelenlegi termesztési módszerek válhatnak fenntarthatatlanná.


A poszt szerint a növény különösen érzékeny a virágzás idején jelentkező extrém hőségre. Ha tartósan 35 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a termékenyülés drasztikusan romolhat.

Lehet magas és zöld az állomány, mégis alig fejlődik rajta cső

– fogalmazott a Klímapolitikai Intézet.

A szakemberek úgy vélik, a magyar mezőgazdaság már most alkalmazkodni próbál a változó klímához: egyre több helyen használnak szárazságtűrő hibrideket, fejlődik a precíziós öntözés és a vízmegtartó gazdálkodás is.

A bejegyzés arra is kitért, hogy a jövőben bizonyos térségekben más növények – például a cirok, a szója vagy egyes szárazságtűrő gabonafélék – válhatnak meghatározóvá.

A kukorica története tehát valójában nem egyetlen növényről szól. Hanem arról, hogyan reagál Magyarország egy gyorsan változó éghajlatra

– zárták a bejegyzést.

 

