Időjárás-jelentés: viharok árnyékolhatják be a hétvégi programokat

Szombaton túlnyomóan borult lesz az ég, a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon beágyazott zivatar. A Dunántúlon erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, másutt legfeljebb élénk lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

Vasárnap reggel még jórészt borult idő valószínű, majd északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délelőttől előbb a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon, délutántól pedig már keletebbre is jelentősen csökkenhet is a felhőzet. Még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is, de a reggeli óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután általában 13, 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11, 12, míg Szabolcsban 21, 22 fok is lehet.

Hétfőn északkeleten is csökken a felhőzet, ott is kisüt a nap, eközben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Az ország északkeleti felén még több helyen eshet eső, záporeső, keleten néhol zivatar is lehet, de a csapadékzóna estére jórészt elgyengül. Emellett a délnyugati megyékben van esély helyenként záporra. Az északnyugati, nyugati szél élénk, a Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, már derült nyugati, délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 15, 20 fok valószínű.

Kedden a napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, elszórtan, de inkább az ország északkeleti felén és a délnyugati tájakon zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati, északi szél élénk lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között valószínű.

Szerdán a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, és helyenként fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Az északias szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 5, 12, délután 20, 24 fok valószínű - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.



