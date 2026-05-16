Fáklyaként égett egy autó Hodásznál, menet közben kapott lángra - Videó

Tűzoltók siettek a helyszínre.
2026. május 16., szombat 12:38
Kigyulladt egy kocsi Hodásznál, a 4917-es út 13-as kilométerénél pénteken – adta hírül a katasztrófavédelem.

Az autó motortere és utastere is égett. A mátészalkai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az utómunkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az esetről egy szemtanú videót is készített, amit a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportba töltött fel:

 

