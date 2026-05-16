Halálos tragédia Debrecenben, kiderült, ki az áldozat
Fáklyaként égett egy autó Hodásznál, menet közben kapott lángra - Videó
Kigyulladt egy kocsi Hodásznál, a 4917-es út 13-as kilométerénél pénteken – adta hírül a katasztrófavédelem.
Az autó motortere és utastere is égett. A mátészalkai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az utómunkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Az esetről egy szemtanú videót is készített, amit a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportba töltött fel:
+Ez is érdekelheti
Lakásban gyújtott tüzet egy férfi Pécsen, életveszélyes az állapota
Időjárás-jelentés: viharok árnyékolhatják be a hétvégi programokat
Terhes párját ütlegelte egy sárvári férfi, a nő elmenekülni sem tudott
Meghalt Sörös Sándor
Jelentős lezárások lesznek a Városligetnél a hétvégén
Három autót lopott egy nap alatt, majd 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől a miskolci férfi - videóval
„Pénzt vagy életet!” – kétszer tértek vissza ugyanahhoz a házhoz a nógrádi rablók
Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek
Elfogták az emberöléssel vádolt gyöngyösi nőt
Jelentős kokainszállítmány akadt fenn Letenyén, értéke több száz millió forint - videóval
Internetes flörtből rémálom: intim képekkel zsarolt egy veszprémi férfit egy bűnbanda