2026. május 15. péntek, Szonja, Zsófia
13°C Budapest
csalás
idős házaspár
Szolnok

Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek

Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek
Olcsó javításnak indult, drámai fordulatot vett az ügylet.
2026. május 15., péntek 16:28
Vágólapra másolva!

Egy figyelmes banki ügyintéző akadályozta meg, hogy trükkös csalók súlyos adósságba taszítsanak egy idős szolnoki házaspárt – számolt be pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Két férfi ajánlotta fel az időseknek, hogy kedvező áron kijavítják házuk ereszcsatornáját és kicserélnek néhány szarufát. Az alku eredetileg mindössze 70 ezer forintról szólt. A munkát azonban silány minőségben végezték el: a csatornát hibás illesztésekkel és szigetelés nélkül szerelték fel, a szarufákat pedig gyenge anyaggal pótolták.

A rendőrség közlése szerint a „szakik” ezután már egészen más összeget követeltek.

A munkáért anyagköltséggel együtt – az előre kialkudott összesen 70 ezer helyett – összesen 1,2 millió forintot kértek a szépkorúaktól

-    írták a posztban.


Mivel az idős házaspár nem tudott fizetni, a férfiak arra próbálták rávenni őket, hogy vegyenek fel hitelt a bankban.

A helyzetet végül egy körültekintő ügyintéző mentette meg, aki felismerte a csalás gyanúját és értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások a pénzintézetnél elfogták a pénzre váró két férfit: egy 28 éves kokadi lakost és egy 50 éves pilisi társát.

A rendőrök csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket, és azt is vizsgálják, hogy követhettek-e el hasonló trükkös csalásokat mások sérelmére is.

A rendőrség a történtek kapcsán ismét figyelmeztette a lakosságot: idegeneket ne engedjenek be otthonukba, váratlan javítási ajánlatokat pedig mindig kezeljenek gyanakvással.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra