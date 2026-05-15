Jelentős lezárások lesznek a Városligetnél a hétvégén
Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek
Egy figyelmes banki ügyintéző akadályozta meg, hogy trükkös csalók súlyos adósságba taszítsanak egy idős szolnoki házaspárt – számolt be pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
Két férfi ajánlotta fel az időseknek, hogy kedvező áron kijavítják házuk ereszcsatornáját és kicserélnek néhány szarufát. Az alku eredetileg mindössze 70 ezer forintról szólt. A munkát azonban silány minőségben végezték el: a csatornát hibás illesztésekkel és szigetelés nélkül szerelték fel, a szarufákat pedig gyenge anyaggal pótolták.
A rendőrség közlése szerint a „szakik” ezután már egészen más összeget követeltek.
A munkáért anyagköltséggel együtt – az előre kialkudott összesen 70 ezer helyett – összesen 1,2 millió forintot kértek a szépkorúaktól
- írták a posztban.
Mivel az idős házaspár nem tudott fizetni, a férfiak arra próbálták rávenni őket, hogy vegyenek fel hitelt a bankban.
A helyzetet végül egy körültekintő ügyintéző mentette meg, aki felismerte a csalás gyanúját és értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások a pénzintézetnél elfogták a pénzre váró két férfit: egy 28 éves kokadi lakost és egy 50 éves pilisi társát.
A rendőrök csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket, és azt is vizsgálják, hogy követhettek-e el hasonló trükkös csalásokat mások sérelmére is.
A rendőrség a történtek kapcsán ismét figyelmeztette a lakosságot: idegeneket ne engedjenek be otthonukba, váratlan javítási ajánlatokat pedig mindig kezeljenek gyanakvással.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Három autót lopott egy nap alatt, majd 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől a miskolci férfi - videóval
„Pénzt vagy életet!” – kétszer tértek vissza ugyanahhoz a házhoz a nógrádi rablók
Elfogták az emberöléssel vádolt gyöngyösi nőt
Jelentős kokainszállítmány akadt fenn Letenyén, értéke több száz millió forint - videóval
Internetes flörtből rémálom: intim képekkel zsarolt egy veszprémi férfit egy bűnbanda
Lefejelte és megrúgta a biztonsági őrt egy ittas férfi egy ceglédi kosárlabda meccsen
Az autó ablakába szorítva vonszolta a nőt Törökszentmiklóson
Hepatitis járvány van Hajdú-Biharban
Lezuhant egy kocsi a felüljáróról, két ember halt meg miatta – letartóztatásban marad
Egy turista lakókocsiját verte szét egy részeg férfi Szegeden - videóval
Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége