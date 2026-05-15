Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek



Mivel az idős házaspár nem tudott fizetni, a férfiak arra próbálták rávenni őket, hogy vegyenek fel hitelt a bankban.

A helyzetet végül egy körültekintő ügyintéző mentette meg, aki felismerte a csalás gyanúját és értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások a pénzintézetnél elfogták a pénzre váró két férfit: egy 28 éves kokadi lakost és egy 50 éves pilisi társát.

A rendőrök csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket, és azt is vizsgálják, hogy követhettek-e el hasonló trükkös csalásokat mások sérelmére is.

A rendőrség a történtek kapcsán ismét figyelmeztette a lakosságot: idegeneket ne engedjenek be otthonukba, váratlan javítási ajánlatokat pedig mindig kezeljenek gyanakvással.