Fejbe lőtte magát a szolgálati fegyverével egy somogyi biztonsági őr

Öngyilkos akart lenni egy Somogy vármegyei jutai laktanyában dolgozó biztonsági őr – közölte a Somogy vármegyei hírportál.

Mint kiderült, az őr hétfő hajnalban öt órakor a szolgálati fegyverét az álla alá tette és meghúzta a ravaszt. Az áldozat súlyos fejsérüléseket szenvedett, jelenleg is élet és halál között lebeg.

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

