Mérgező összetevő miatt hívtak vissza több teafélét

Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtökön, miután nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutattak ki több csipkebogyó-termékben.

A hatóság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a HERBÁRIA Zrt. által forgalmazott Herbária Csipkebogyó hús 100 g, valamint Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g termékek érintettek a visszahívásban.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31250Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31251 Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31242 Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31243 Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31245 Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31247 Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31248 Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31249 Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 48903 Gyártó: HERBÁRIA Zrt.



A kifogásolt termékekben pirimifosz-metil nevű növényvédőszer-hatóanyagot azonosítottak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a vállalat együttműködött a visszahívás során, és már intézkedett az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról.