Mérgező összetevő miatt hívtak vissza több teafélét
Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtökön, miután nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutattak ki több csipkebogyó-termékben.
A hatóság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a HERBÁRIA Zrt. által forgalmazott Herbária Csipkebogyó hús 100 g, valamint Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g termékek érintettek a visszahívásban.
Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31250Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31251
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31242
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31243
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31245
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31247
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31248
Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31249
Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 48903
Gyártó: HERBÁRIA Zrt.
A kifogásolt termékekben pirimifosz-metil nevű növényvédőszer-hatóanyagot azonosítottak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a vállalat együttműködött a visszahívás során, és már intézkedett az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról.
Kérjük, amennyiben a fenti gyártási számmal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
- figyelmeztetett a fogyasztóvédelem.
A vásárlók 2026. május 31-ig vihetik vissza az érintett termékeket a Herbária üzleteibe, ahol a vételárat visszatérítik.
