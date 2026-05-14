Mérgező összetevő miatt hívtak vissza több teafélét

Íme a lista.
2026. május 14., csütörtök 13:09
Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtökön, miután nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutattak ki több csipkebogyó-termékben.

A hatóság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a HERBÁRIA Zrt. által forgalmazott Herbária Csipkebogyó hús 100 g, valamint Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g termékek érintettek a visszahívásban.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31250Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31251

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31242

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31243

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31245

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31247

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31248

Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31249

Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 48903

Gyártó: HERBÁRIA Zrt.


A kifogásolt termékekben pirimifosz-metil nevű növényvédőszer-hatóanyagot azonosítottak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a vállalat együttműködött a visszahívás során, és már intézkedett az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról.

Kérjük, amennyiben a fenti gyártási számmal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

-    figyelmeztetett a fogyasztóvédelem.

A vásárlók 2026. május 31-ig vihetik vissza az érintett termékeket a Herbária üzleteibe, ahol a vételárat visszatérítik.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

