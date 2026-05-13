Lepukkant, ablak nélküli ronccsal próbált menekülni egy 15 éves fiú a rendőrök elől - Fotó
Közlekedésre alkalmatlan kocsival akart menekülni a rendőrök elől a minap egy 15 éves sofőr. Számos eljárás indul ellene – tájékoztatta a TEOL-t Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A kölesdi körzeti megbízott lett figyelmes egy feltűnően rossz állapotú autóra a 6233-as úton a napokban. Amikor ellenőrizni akarta a kocsit, a sofőrje menekülni próbált, és a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott. Nem sokáig jutott, ugyanis a Középhídvég felé vezető földes úton a roncs felmondta a szolgálatot.
A sokat látott rendőr is meglepődött, amikor jobban szemügyre vette az ablakok nélküli autót, amelyen szinte egy ép felület sem volt. Szélvédője pókhálósra tört, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, rendszámtábla sem volt rajta.
A kocsiban ketten utaztak.
Rövid időn belül kiderült, hogy a sofőr miért nem akart megállni: Egy 15 éves fiú vezetett, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott lakóhelyéről.
Utasa egy 19 éves fiatal volt, akit szintén ismertek a rendőrök. A 15 éves sofőr, akinek korából adódóan sem lehetne jogosítványa, számos szabályszegést követett el. Egy közlekedésre alkalmatlan kocsival vett részt a forgalomban, melynek tulajdoni viszonyai is tisztázatlanok, és biztosítást sem kötöttek rá.
Előállították a fiút, egyedi azonosító jellel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás ellene. Felelnie kell az engedély nélküli vezetés és számos közlekedési szabálysértés miatt is.
Kihallgatását követően visszavitték lakóhelyére, ahonnan azóta újra megszökött.
