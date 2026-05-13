Lepukkant, ablak nélküli ronccsal próbált menekülni egy 15 éves fiú a rendőrök elől - Fotó

Közlekedésre alkalmatlan kocsival akart menekülni a rendőrök elől a minap egy 15 éves sofőr. Számos eljárás indul ellene – tájékoztatta a TEOL-t Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A kölesdi körzeti megbízott lett figyelmes egy feltűnően rossz állapotú autóra a 6233-as úton a napokban. Amikor ellenőrizni akarta a kocsit, a sofőrje menekülni próbált, és a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott. Nem sokáig jutott, ugyanis a Középhídvég felé vezető földes úton a roncs felmondta a szolgálatot.

A sokat látott rendőr is meglepődött, amikor jobban szemügyre vette az ablakok nélküli autót, amelyen szinte egy ép felület sem volt. Szélvédője pókhálósra tört, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, rendszámtábla sem volt rajta.

A kocsiban ketten utaztak.