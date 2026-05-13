2026. május 13. szerda, Imola, Szervác
Hamis pénzt árult a neten egy abonyi férfi, milliókat foglaltak le tőle

Hamis tízezreseket reklámozott az interneten egy 23 éves abonyi férfi, és azt állította, hogy kriptovalutáért cserébe tud hamis pénzt eladni.
2026. május 13., szerda 11:08
A rendőrök szerint több profilt is használt. A nyomozás során azonban kiderült, hogy valójában egyszer sem adott el hamis pénzt, csak átverte az érdeklődőket, akik előre elutalták neki a kriptót. 

A rendőrök végül azonosították és elfogták a férfit, akinél csaknem 18 és fél millió forintnyi kriptovalutát találtak. Nem vették őrizetbe, szabadlábon védekezik.

 

