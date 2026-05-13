Bilincsben vitték el a tévés szakácsot, szexuális bűncselekményekkel vádolják

Elképesztő botrány rázta meg a brit televíziós világot: letartóztattak egy ismert tévés szakácsot nemi erőszak és szexuális zaklatás gyanújával – számolt be szerdán a Metro.

A férfit a múlt hónapban vették őrizetbe. A gyanúsítottat nemi erőszak, szexuális zaklatás, valamint beleegyezés nélküli szexuális tevékenységre való rábírás gyanújával hallgatták ki április 11-én. Az ügy egy januári incidenshez kapcsolódik, amely egy londoni, Golders Green-i címen történt. A női áldozatot speciálisan képzett rendőrök támogatják.

A televíziós szakácsot több órán keresztül hallgatták ki egy londoni rendőrőrsön, majd később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, a nyomozás még tart.

A férfi korábban több televíziós műsorban is szerepelt, személyazonosságát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.