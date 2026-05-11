Hat holttestet találtak egy tehervagonban, rejtély övezi az esetet
Vasárnap hat embert találtak holtan egy Union Pacific Railroad tehervagonban a texasi Laredóban, a mexikói határon fekvő városban – számolt be róla a CBS News.
A rendőrség közlése szerint egy vasúti alkalmazott találta meg az áldozatokat.
A Union Pacific egy közleményben azt írta, hogy „elszomorítja őket az eset, és szorosan együttműködnek a nyomozásban a hatóságokkal".
A holttestek kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Aznap Laredóban a hőmérséklet elérte a 36 fokot, ami azt jelenti, hogy a tehervagonban valószínűleg 38 foknál melegebb is lehetett.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
