Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás

A Turkish Airlines egyik repülőgépe kigyulladt leszállás közben Nepál fő repülőterén, ami miatt a repülőteret le kellett zárni - írta meg hétfőn a Metro.

Az Isztambulból induló járat 277 utassal a fedélzetén a katmandui Tribhuvan nemzetközi repülőtéren landolt, miközben tűz és füst gomolygott a jobb oldali futóműből.



A mentőegységek azonnal a helyszínre érkeztek, hogy megfékezzék az Airbus 330-as repülőgépen keletkezett tüzet, miközben a járat 11 fős személyzete az utasokat biztonságosan evakuálta.

A hatóságok vizsgálják az esetet.



