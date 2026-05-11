Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás

288-an tartózkodtak a fedélzetén.
2026. május 11., hétfő 14:30
A Turkish Airlines egyik repülőgépe kigyulladt leszállás közben Nepál fő repülőterén, ami miatt a repülőteret le kellett zárni - írta meg hétfőn a Metro.

Az Isztambulból induló járat 277 utassal a fedélzetén a katmandui Tribhuvan nemzetközi repülőtéren landolt, miközben tűz és füst gomolygott a jobb oldali futóműből.


A mentőegységek azonnal a helyszínre érkeztek, hogy megfékezzék az Airbus 330-as repülőgépen keletkezett tüzet, miközben a járat 11 fős személyzete az utasokat biztonságosan evakuálta.

A hatóságok vizsgálják az esetet.

