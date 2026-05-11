Feldarabolva találták meg egy eltűnt nő holttestét, fia ölhette meg
Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás
A Turkish Airlines egyik repülőgépe kigyulladt leszállás közben Nepál fő repülőterén, ami miatt a repülőteret le kellett zárni - írta meg hétfőn a Metro.
Az Isztambulból induló járat 277 utassal a fedélzetén a katmandui Tribhuvan nemzetközi repülőtéren landolt, miközben tűz és füst gomolygott a jobb oldali futóműből.
A mentőegységek azonnal a helyszínre érkeztek, hogy megfékezzék az Airbus 330-as repülőgépen keletkezett tüzet, miközben a járat 11 fős személyzete az utasokat biztonságosan evakuálta.
A hatóságok vizsgálják az esetet.
