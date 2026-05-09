A hadsereg sok dzsihadistát megölt Nigéria északi részén
A nigériai haderők 2009 óta harcolnak a Boko Haram iszlamista szervezet és az abból kivált ISWAP ellen, amelyek saját kalifátust akarnak létrehozni a térségben.
A mintegy 50 dzsihadista aközben halt meg, hogy a hadsereg visszaverte csütörtökön az ISWAP összehangolt támadását a Yobe szövetségi államban található Buni Gari város ellen.
A támadást, amelyet nagyszámú terrorista több irányból indított, a csapatok nagy tűzerővel, kiváló katonai taktikával és eltökéltséggel fogadták, súlyos veszteségeket okoztak nekik
- áll a hadsereg szombati közleményében, amelyben arról is beszámoltak, hogy nagy mennyiségű fegyvert és lőszert zsákmányoltak a támadóktól. A támadásban két katona halt meg - tették hozzá.
A Boko Haram és az ISWAP az utóbbi hónapokban intenzívebben támadott egy viszonylag nyugalmas időszak után.
2019 óta a hadsereg több kisebb támaszpontot bezárt, hogy a nagyobb és megerősített laktanyákba - úgynevezett szupertáborokba - vezényeljék át a katonákat, ahol hatékonyabban védekezhetnek a támadásokkal szemben. Szakértők szerint azonban ez a stratégia megkönnyítette a fegyveres csoportok mozgását a falusi övezetekben.
A dzsihadista lázadásnak eddig 40 ezer halottja van, és az ENSZ szerint kétmillióan kényszerültek otthonuk elhagyására Afrika legnépesebb országának északkeleti részén.
A lázadás az elmúlt években kiterjedt a Nigerrel, Kamerunnal és Csáddal határos térségekre is.
