Azonosították a halálos kórt a luxushajón betegei közt

Az óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Az óceánjáró fedélzetén eddig nyolc megerősített vagy feltételezett fertőzöttet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma a hétvége óta nem emelkedett.

A Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézetének beszámolója szerint mind a Johannesburgban elhunyt holland nő, mind a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében kimutatták a vírustörzset.

"Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni" - szögezték le az intézet részéről.

Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 személyt azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is. A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal - tette hozzá a tárca.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerdán megerősítette: három feltételezett hantavírus-fertőzöttet evakuáltak a hajóról, és Hollandiába szállítják őket kezelésre. "A WHO-val, a hajó üzemeltetőjével, valamint a Zöld-foki Köztársaság, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Hollandia nemzeti hatóságaival egyeztetve három feltételezett hantavírusos beteget éppen most evakuáltak a hajóról, ők már úton vannak Hollandiába, ahol orvosi ellátásban részesülnek" - írta a főigazgató az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.