Azonosították a halálos kórt a luxushajón betegei közt
Az óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Az óceánjáró fedélzetén eddig nyolc megerősített vagy feltételezett fertőzöttet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma a hétvége óta nem emelkedett.
A Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézetének beszámolója szerint mind a Johannesburgban elhunyt holland nő, mind a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében kimutatták a vírustörzset.
"Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni" - szögezték le az intézet részéről.
Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 személyt azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is. A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal - tette hozzá a tárca.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerdán megerősítette: három feltételezett hantavírus-fertőzöttet evakuáltak a hajóról, és Hollandiába szállítják őket kezelésre. "A WHO-val, a hajó üzemeltetőjével, valamint a Zöld-foki Köztársaság, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Hollandia nemzeti hatóságaival egyeztetve három feltételezett hantavírusos beteget éppen most evakuáltak a hajóról, ők már úton vannak Hollandiába, ahol orvosi ellátásban részesülnek" - írta a főigazgató az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.
A WHO szerint a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony. Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője szerdán közölte: nem kaptak arra vonatkozó információt, hogy a Hondius óceánjárón azonosított hantavírustörzsben olyan változás történt volna, amely fokozná annak fertőzőképességét.
Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár - meghalt.
A svájci egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy egy - szintén az andoki vírustörzzsel - fertőzött utast már a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, és a fertőzött férfi feleségét - aki egyelőre nem mutat tüneteket - elővigyázatosságból karanténba helyezték.
Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött - köztük egy holland állampolgár - hazaszállítására, ám részleteket egyelőre nem árult el.
A Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt. Szerdán a TVE spanyol hírtelevízió az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva azt közölte, a hajó a Kanári-szigeteken vagy Tenerifén köthet ki, Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke azonban máris tiltakozott a terv ellen, és bejelentette, hogy az ügyben találkozót kért Pedro Sánchez kormányfőtől.
