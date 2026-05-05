Kizuhant a nyolcadikról egy fiatal, esélye sem volt a túlélésre
Tragikus eset rázta meg a szlovákiai Pozsony Ligetfalu városrészét hétfő este – számolt be róla a bratislava.zoznam.sk. Egy 28 éves férfi zuhant ki egy lakóház nyolcadik emeletéről az Osuského utcában. A helyszínre röviddel este fél hét után érkeztek ki a rendőrök és a mentők, miután bejelentés érkezett.
A jelenlegi információk szerint a 28 éves férfi egy lakóház nyolcadik emeletéről zuhanva sérült meg, a helyszínen meghalt
– közölte Lukáš Pecek rendőrségi szóvivő.
A mentők hosszasan küzdöttek a férfi életéért, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A történtek sokkolták a környéken élőket is.
Mindent közvetlenül az erkélyről láttunk. Megrázó volt látni, hogyan próbálták újraéleszteni
- idézte fel a drámai pillanatokat egy szemtanú.
A rendőrség büntetőeljárást indított, egyelőre nem tudni, mi vezethetett a tragédiához.
