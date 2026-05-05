Jeleztek a műszerek, megmozdult a föld a Kopácsi-réten

A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok. Epicentruma a Kopácsi-rét területén volt, hipocentruma - vagyis a földmozgás kiindulási pontja - mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el.

Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart, 7,6 kilométerre, és Kiskőszeg, 9 kilométerre voltak.

A földrengés intenzitását az epicentrumban az európai makroszeizmikus skála szerint V. fokozatúnak becsülték. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett.

Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól.