Részeg motoros landolt az árokban Zircnél, a rendőrök páholyból nézték

El akart menekülni.
2026. május 05., kedd 11:53
Frissítve: 2026. május 05., kedd 12:21
A zirci járőrök egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel vasárnap este egy bukósisak nélkül motorozó férfire, akinek robogóján nem volt hatósági jelzés - tudatta a police.hu.

A rendőrök megkülönböztető jelzéssel mentek utána, ám a sofőr ezt figyelmen kívül hagyta, és igyekezett kibújni az igazoltatás alól.

Menekülése során egy balkanyarban elvesztette uralmát a motor felett. Lesodródott az útról, kőfalnak ütközött, majd árokba csapódott.


Az intézkedéskor kiderült, a 20 éves férfinak nincs jogosítványa, a motoron nem volt biztosítás, és felmerült az ittasság gyanúja is, ezért büntető- és szabálysértési eljárás is indult vele szemben.

A motort egyébként attól az ismerőstől kapta kölcsön, aki tudott arról, hogy fogyasztott alkoholt, így ellene is eljárás indult.

Nyitókép: police.hu

 

