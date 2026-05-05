Részeg motoros landolt az árokban Zircnél, a rendőrök páholyból nézték

A zirci járőrök egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel vasárnap este egy bukósisak nélkül motorozó férfire, akinek robogóján nem volt hatósági jelzés - tudatta a police.hu.

A rendőrök megkülönböztető jelzéssel mentek utána, ám a sofőr ezt figyelmen kívül hagyta, és igyekezett kibújni az igazoltatás alól.

Menekülése során egy balkanyarban elvesztette uralmát a motor felett. Lesodródott az útról, kőfalnak ütközött, majd árokba csapódott.



Az intézkedéskor kiderült, a 20 éves férfinak nincs jogosítványa, a motoron nem volt biztosítás, és felmerült az ittasság gyanúja is, ezért büntető- és szabálysértési eljárás is indult vele szemben.