Részeg motoros landolt az árokban Zircnél, a rendőrök páholyból nézték
A zirci járőrök egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel vasárnap este egy bukósisak nélkül motorozó férfire, akinek robogóján nem volt hatósági jelzés - tudatta a police.hu.
A rendőrök megkülönböztető jelzéssel mentek utána, ám a sofőr ezt figyelmen kívül hagyta, és igyekezett kibújni az igazoltatás alól.
Menekülése során egy balkanyarban elvesztette uralmát a motor felett. Lesodródott az útról, kőfalnak ütközött, majd árokba csapódott.
Az intézkedéskor kiderült, a 20 éves férfinak nincs jogosítványa, a motoron nem volt biztosítás, és felmerült az ittasság gyanúja is, ezért büntető- és szabálysértési eljárás is indult vele szemben.
A motort egyébként attól az ismerőstől kapta kölcsön, aki tudott arról, hogy fogyasztott alkoholt, így ellene is eljárás indult.
Nyitókép: police.hu
