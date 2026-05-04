Veneto tartományi elnöke felhívást tett közzé a Budapesten eltűnt olasz zenész ügyében

Luca Zaia bejegyzésében arra kér mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal. A tartományi vezetője kérte felhívása megosztását, hangsúlyozva, hogy minden segítség számíthat.

A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre.

A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Davide Lucchesi a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül nyoma veszett.