Lázban égnek a vizsgázók: Íme a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai
Veneto tartományi elnöke felhívást tett közzé a Budapesten eltűnt olasz zenész ügyében
Luca Zaia bejegyzésében arra kér mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal. A tartományi vezetője kérte felhívása megosztását, hangsúlyozva, hogy minden segítség számíthat.
A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre.
A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Davide Lucchesi a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül nyoma veszett.
A zenekar honlapján olvasható közlemény szerint Lucchellit utoljára utoljára a Mester utca 30-32. környékén, egy parkolóban látták. Kék farmert és egy fekete bőrdzsekit viselt.
A honlapon egy, az eltűnése napján készült fényképet is közzétettek a dobosról, hogy segítsék a megtalálását.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Mészárlást rendezett egy férfi Vác mellett, már nem tehettek semmit az áldozatért
Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer
Különös busz járja Komárom-Esztergom falvait – ezt jobb, ha tudják a helyiek
15 másodperc alatt elfogták a szolnoki „aszfaltbetyárt”, videón a közel 80 ezer forintos mutatvány
Már előre késéseket jelzett a MÁV, felkavaró dologra derült fény
Több névre is fény derült – Részletek kerültek ki a magyarérettségiről
Elkezdődtek az érettségi vizsgák, ez vár közel 80 ezer diákra
Ez vár Magyarországra a következő napokban, csúnyán leéghet, aki nem vigyáz
Dráma Budapesten: Élet-halál harc folyt a nyílt utcán
Kiemelt ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon
Egy tini fosztotta ki fél Vácot, íme a mesterterve