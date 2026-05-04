Mészárlást rendezett egy férfi Vác mellett, már nem tehettek semmit az áldozatért
Megromlott egy Vác környékén élő férfi és felesége házassága, ezért a nő 2024 augusztusában a lányához költözött. Az asszony azonban ezután is rendszeresen hazajárt, és segített a ház körüli teendőkben – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség hétfői közleményében.
A nő később közölte férjével, hogy válni akar, illetve új kapcsolata van. Ezt követően feljelentést tett a férfi zaklatásai miatt, valamint távoltartási végzést kért a bíróságtól.
2024. augusztus 24-én újra hazament az asszony, majd vitába keveredett házastársával.
Ekkor a férfi egy késsel többször megszúrta, és már hiába próbálta elsősegélyben részesíteni, majd kórházba vinni, az áldozat életét már nem tudták megmenteni.
Emberölés miatt emeltek vádat az elkövető ellen, és végrehajtandó szabadságvesztéssel, illetve közügyektől eltiltással sújtanák. Sorsáról a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
