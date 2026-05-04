Mészárlást rendezett egy férfi Vác mellett, már nem tehettek semmit az áldozatért

Megromlott egy Vác környékén élő férfi és felesége házassága, ezért a nő 2024 augusztusában a lányához költözött. Az asszony azonban ezután is rendszeresen hazajárt, és segített a ház körüli teendőkben – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség hétfői közleményében.

A nő később közölte férjével, hogy válni akar, illetve új kapcsolata van. Ezt követően feljelentést tett a férfi zaklatásai miatt, valamint távoltartási végzést kért a bíróságtól.

2024. augusztus 24-én újra hazament az asszony, majd vitába keveredett házastársával.

Ekkor a férfi egy késsel többször megszúrta, és már hiába próbálta elsősegélyben részesíteni, majd kórházba vinni, az áldozat életét már nem tudták megmenteni.