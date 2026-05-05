2026. május 05. kedd, Györgyi
Hajmeresztő dolgot vettek fel egy magyar autópályán, leszáguldott az útról egy kamionos - Videó
Nagy tempóval, nyílegyenesen hajtott az árok felé.
2026. május 05., kedd 09:23
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hétfőn közzétett videóján egy kamion látható, amely az egyik magyarországi autópályán ijesztő pillanatokat okozott.

A sofőr az egyik pihenőhely bejáratánál fékezés és korrigálás nélkül letért a sztrádáról, majd a parkoló helyett nagy tempóval egyenesen az árokba hajtott.


Az MKIF Zrt. az esettel kapcsolatban kifejtette, az ilyen helyzetek gyakran nem hirtelen történnek, hiszen az egyre melegedő tavaszi időben bárkit elérhet a rosszullét, fáradtság, figyelmetlenség, ingerültség. 

Éppen ezért fontos sűrűbben megállni pihenni, vízzel hidratálni, valamint megjáratni a levegőt a kocsiban.

 

