Kizuhant a nyolcadikról egy fiatal, esélye sem volt a túlélésre
Videón, ahogy épületnek csapódott egy repülő, többen meghaltak
Súlyos repülőgép-baleset rázta meg hétfőn Brazíliát: egy kisrepülőgép egy épületnek csapódott a délkeleti Belo Horizonte városában, több halálos áldozatot követelve.
A Reuters beszámolója szerint a fedélzeten öt ember tartózkodott.
A pilóta és a másodpilóta életét vesztette
– közölte a helyi tűzoltóság.
A sérülteket kórházba szállították, állapotuk válságos.
A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a tragikus balesetet.
