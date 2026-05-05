Videón, ahogy épületnek csapódott egy repülő, többen meghaltak

A túlélőket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
2026. május 05., kedd 11:29
Súlyos repülőgép-baleset rázta meg hétfőn Brazíliát: egy kisrepülőgép egy épületnek csapódott a délkeleti Belo Horizonte városában, több halálos áldozatot követelve.

A Reuters beszámolója szerint a fedélzeten öt ember tartózkodott.

A pilóta és a másodpilóta életét vesztette

– közölte a helyi tűzoltóság.

A sérülteket kórházba szállították, állapotuk válságos.

A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a tragikus balesetet.

 

