Mérgező termékeket hívtak vissza a boltok, ne használja őket tovább!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó mintás üvegpohárból. A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe - számolt be róla kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai
- 1. VIZESPOHÁR 220 ML/ VIRÁGMINTÁS, cikkszám: 3060031, minden gyártási sorozat, 2025 január óta eladva.
- 2. VIZESPOHÁR 220 ML/ TÖK MINTÁS, cikkszám: 3057450, minden gyártási sorozat, 2024 augusztus óta eladva.
- 3. VIZESPOHÁR 220 ML/ NARANCS MINTÁS, cikkszám: 3062993, minden gyártási sorozat, 2025 május óta eladva.
- 4. IVÓPOHÁR 220 ML/ ÜVEG, ÁTLÁTSZÓ, SZÍVEKKEL, cikkszám: 3052986, minden gyártási sorozat, 2024 január óta eladva.
- 5. VIZESPOHÁR 220 ML/ EPER, cikkszám: 3053912, minden gyártási sorozat, 2024 február óta eladva.
- 6. VIZESPOHÁR 220 ML/ CITROM, SÁRGA, cikkszám: 3055350, minden gyártási sorozat, 2024 május óta eladva.
Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)
Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva
hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
A hatóság kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
