2026. május 05. kedd, Györgyi
26°C Budapest
termékvisszahívás
poharak
flying tiger

Mérgező termékeket hívtak vissza a boltok, ne használja őket tovább!

Mérgező termékeket hívtak vissza a boltok, ne használja őket tovább!
Haladéktalanul váljon meg tőlük!
2026. május 05., kedd 12:14
Vágólapra másolva!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó mintás üvegpohárból. A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe - számolt be róla kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Az érintett termékek adatai

  • 1. VIZESPOHÁR 220 ML/ VIRÁGMINTÁS, cikkszám: 3060031, minden gyártási sorozat, 2025 január óta eladva.
  • 2. VIZESPOHÁR 220 ML/ TÖK MINTÁS, cikkszám: 3057450, minden gyártási sorozat, 2024 augusztus óta eladva.
  • 3. VIZESPOHÁR 220 ML/ NARANCS MINTÁS, cikkszám: 3062993, minden gyártási sorozat, 2025 május óta eladva.
  • 4. IVÓPOHÁR 220 ML/ ÜVEG, ÁTLÁTSZÓ, SZÍVEKKEL, cikkszám: 3052986, minden gyártási sorozat, 2024 január óta eladva.
  • 5. VIZESPOHÁR 220 ML/ EPER, cikkszám: 3053912, minden gyártási sorozat, 2024 február óta eladva.
  • 6. VIZESPOHÁR 220 ML/ CITROM, SÁRGA, cikkszám: 3055350, minden gyártási sorozat, 2024 május óta eladva.


Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen

Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva 

hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

A hatóság kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!


A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

Kapcsolódó tartalmak:

Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer

Veszélyes élelmiszert hívtak vissza, hányást és lázat is okozhat

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra