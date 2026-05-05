Holttestet találtak Bátonyterenyén, rejtély övezi az esetet - Fotók

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedd reggel a NOOL megkeresésére elárulta, hogy Bátonyterenyén, a Rimay János útra helyi és salgótarjáni tűzoltók vonultak.

A szóvivő kiemelte, teljes terjedelmében égett egy társasház egyik lakása. A füsttel telítődött ingatlanba a szakemberek az erkélyen keresztül jutottak be. A raj áramtalanított, elzárta a gázt és két vízsugárral eloltotta a lángokat.

A lakásban egy embert holtan találtak. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a tűz okozta-e az áldozat halálát.

A rendőrség vizsgálja az ügyet.