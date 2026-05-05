2026. május 05. kedd, Györgyi
Dúvad módjára vezetett a piás, négyen sérültek meg Miskolcnál

Árokba csapódott és többször megpördült autójával egy részeg sofőr Miskolcnál a minap, négyen sérültek meg a balesetben.
2026. május 05., kedd 08:48
Hatalmas sebességgel vágott be a belső sávban közlekedő kocsi elé, de a manővertől irányíthatatlanná vált az autó és átsodródott a szemközti sávba. Ott éppen érkezett egy sofőr, ezért a baleset okozója elrántotta a kormányt, így sodródott le az útról és csapódott árokba, ahol átpördült a tetején. 

Négy fiatal férfi ült a roncsban, mindannyian megsérültek, kórházba vitték őket. Információink szerint a részeg sofőr már a baleset előtti percekben is többször veszélyesen közlekedett.

 

