7 éves kislányt erőszakolt a borsodi pedofil rém, míg a felnőttek boltba mentek

Azt írták, hogy a vádlott 2024. október elején egy borsodi település családi házában vendégeskedett és az udvaron segített fát vágni az egyik férfi családtagnak. A vendéglátók elmentek a boltba, így a házban ekkor két gyermek maradt.

A vádlott azzal az indokkal, hogy fát tesz a tűzre, bement a házba és - a felnőtt hozzátartozók távollétét kihasználva - a 7 éves lány sérelmére szexuális cselekményt végzett.

Amikor a gyermek gyámja hazaért, a kislány rögtön elmondta, mi történt vele. A családtagok felelősségre vonták a vádlottat és értesítették a rendőrséget.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

