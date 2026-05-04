Már előre késéseket jelzett a MÁV, felkavaró dologra derült fény
Elgázolt egy embert a vonat Hatvannál, a baleset miatt a miskolci fővonalon hosszabb menetidőre kell számítani - tájékoztatott honlapján a Mávinform hétfőn reggel.
2026. május 04., hétfő 11:35
Azt írták, a helyszínelés miatt 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon. 

Közölték, késések a gyöngyösi Mátra InterRégió Vámosgyörkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak, a gödöllői S80-as vonatok közlekedésében azonban nem kell jelentős fennakadásra számítani.

Forrás: MTI

 

