Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer

Több tétel is érintett.
2026. május 04., hétfő 13:39
Veszélyes élelmiszer kerülhetett a magyar háztartásokba: morzsolt kaporlevél termékeket hívnak vissza, miután határérték feletti növényvédőszer-maradványt mutattak ki bennük.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfői Facebook-bejegyzése szerint a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott „Kaporlevél morzsolt 250 g” és „Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g” termékek érintettek. A problémát hatósági ellenőrzés során tárták fel.

 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Kaporlevél morzsolt
Kiszerelés: 250 g
LOT szám: 24081401A
Minőségmegőrzési idő: 2027.03 31.
Származási ország: Egyiptom
Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termék megnevezése: Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt
Kiszerelés: 220 g
LOT szám és minőségmegőrzési idő: 
24081402A (MM: 2027.03 31.) ; 25060404A (MM: 2027.03.31.) ; 25090501A (MM: 2026.10.31.)
Származási ország: Egyiptom
Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

Kérjük, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

-    áll a figyelmeztetésben.

Az érintett tételek Egyiptomból származnak, és több gyártási azonosítóval kerültek forgalomba. A vállalkozás már intézkedett a termékek kivonásáról és visszahívásáról, a hatóság pedig folyamatosan ellenőrzi a folyamatot.

A szakemberek hangsúlyozzák: a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan anyagok, amelyek kártevők elpusztítására szolgálnak, így túlzott mennyiségben az emberi egészségre is veszélyesek lehetnek.

