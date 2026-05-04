Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer

Veszélyes élelmiszer kerülhetett a magyar háztartásokba: morzsolt kaporlevél termékeket hívnak vissza, miután határérték feletti növényvédőszer-maradványt mutattak ki bennük.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfői Facebook-bejegyzése szerint a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott „Kaporlevél morzsolt 250 g” és „Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g” termékek érintettek. A problémát hatósági ellenőrzés során tárták fel.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Kaporlevél morzsolt
Kiszerelés: 250 g
LOT szám: 24081401A
Minőségmegőrzési idő: 2027.03 31.
Származási ország: Egyiptom
Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
Termék megnevezése: Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt
Kiszerelés: 220 g
LOT szám és minőségmegőrzési idő:
24081402A (MM: 2027.03 31.) ; 25060404A (MM: 2027.03.31.) ; 25090501A (MM: 2026.10.31.)
Származási ország: Egyiptom
Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.
Kérjük, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
- áll a figyelmeztetésben.
Az érintett tételek Egyiptomból származnak, és több gyártási azonosítóval kerültek forgalomba. A vállalkozás már intézkedett a termékek kivonásáról és visszahívásáról, a hatóság pedig folyamatosan ellenőrzi a folyamatot.
A szakemberek hangsúlyozzák: a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan anyagok, amelyek kártevők elpusztítására szolgálnak, így túlzott mennyiségben az emberi egészségre is veszélyesek lehetnek.
