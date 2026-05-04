Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer

Veszélyes élelmiszer kerülhetett a magyar háztartásokba: morzsolt kaporlevél termékeket hívnak vissza, miután határérték feletti növényvédőszer-maradványt mutattak ki bennük.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfői Facebook-bejegyzése szerint a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott „Kaporlevél morzsolt 250 g” és „Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g” termékek érintettek. A problémát hatósági ellenőrzés során tárták fel.