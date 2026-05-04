Lázban égnek a vizsgázók: Íme a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai
15 másodperc alatt elfogták a szolnoki „aszfaltbetyárt”, videón a közel 80 ezer forintos mutatvány
Csúnyán ráfázott egy szabálytalan manőverre egy autós Szolnokon.
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség hétfőn közzétett videójában látható, hogy a sofőr mind a kötelező haladási irányra, mind az előzni tilos táblára fittyet hányva, irányjelző nélkül kerülte ki az előtte haladót.
Szerencsétlenségére azonban pont egy rendőrautó volt, amit rendkívül látványosan megelőzött, így hát nem kerülhette el a sorsát.
Az egyenruhások az első útba eső buszmegállóban felelősségre vonták a Suzuki vezetőjét, akit 78 ezer forintra bírságoltak, valamint szabálysértés miatt feljelentést tettek ellene.
+Ez is érdekelheti
Mészárlást rendezett egy férfi Vác mellett, már nem tehettek semmit az áldozatért
Veneto tartományi elnöke felhívást tett közzé a Budapesten eltűnt olasz zenész ügyében
Termékvisszahívás: Súlyos mérgezést okozhat ez az alapfűszer
Különös busz járja Komárom-Esztergom falvait – ezt jobb, ha tudják a helyiek
Már előre késéseket jelzett a MÁV, felkavaró dologra derült fény
Több névre is fény derült – Részletek kerültek ki a magyarérettségiről
Elkezdődtek az érettségi vizsgák, ez vár közel 80 ezer diákra
Ez vár Magyarországra a következő napokban, csúnyán leéghet, aki nem vigyáz
Dráma Budapesten: Élet-halál harc folyt a nyílt utcán
Kiemelt ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon
Egy tini fosztotta ki fél Vácot, íme a mesterterve