15 másodperc alatt elfogták a szolnoki „aszfaltbetyárt”, videón a közel 80 ezer forintos mutatvány

Csúnyán ráfázott egy szabálytalan manőverre egy autós Szolnokon.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség hétfőn közzétett videójában látható, hogy a sofőr mind a kötelező haladási irányra, mind az előzni tilos táblára fittyet hányva, irányjelző nélkül kerülte ki az előtte haladót.



Szerencsétlenségére azonban pont egy rendőrautó volt, amit rendkívül látványosan megelőzött, így hát nem kerülhette el a sorsát.

Az egyenruhások az első útba eső buszmegállóban felelősségre vonták a Suzuki vezetőjét, akit 78 ezer forintra bírságoltak, valamint szabálysértés miatt feljelentést tettek ellene.