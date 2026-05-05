Inspiráció vagy önpusztítás? Milliókat befolyásolhat egy láthatatlan veszély

A közösségi médiában terjedő, egészséges életmódot népszerűsítő tartalmak elsőre inspirálónak tűnnek, egy friss kutatás szerint azonban komoly veszélyeket is rejthetnek – hívta fel a figyelmet hétfőn a Phys.org.

Egy átfogó elemzés kimutatta, hogy a „fitspirációs” posztok – amelyek az edzést, a diétát és az idealizált testképet népszerűsítik – gyakran negatívan hatnak a fiatal felnőttek mentális állapotára. Már a rövid idejű kitettség is csökkentheti az önbecsülést és fokozhatja az elégedetlenséget a saját testtel kapcsolatban.

A ,,fitspirációs” tartalmakat gyakran pozitívnak és egészségközpontúnak állítják be, de eredményeink arra utalnak, hogy egyes fiatal felnőttek számára inkább károsak, mint előnyösek lehetnek

- jelentette ki Valerie Gruest, a kutatás vezetője.