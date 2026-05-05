2026. május 05. kedd, Györgyi
26°C Budapest
egészséges
közösségi
veszélyek
média
életmód

Inspiráció vagy önpusztítás? Milliókat befolyásolhat egy láthatatlan veszély

Inspiráció vagy önpusztítás? Milliókat befolyásolhat egy láthatatlan veszély
Már a rövid idejű kitettség is negatív hatásokat válthat ki.
2026. május 05., kedd 12:52
Vágólapra másolva!

A közösségi médiában terjedő, egészséges életmódot népszerűsítő tartalmak elsőre inspirálónak tűnnek, egy friss kutatás szerint azonban komoly veszélyeket is rejthetnek – hívta fel a figyelmet hétfőn a Phys.org.

Egy átfogó elemzés kimutatta, hogy a „fitspirációs” posztok – amelyek az edzést, a diétát és az idealizált testképet népszerűsítik – gyakran negatívan hatnak a fiatal felnőttek mentális állapotára. Már a rövid idejű kitettség is csökkentheti az önbecsülést és fokozhatja az elégedetlenséget a saját testtel kapcsolatban.

A ,,fitspirációs” tartalmakat gyakran pozitívnak és egészségközpontúnak állítják be, de eredményeink arra utalnak, hogy egyes fiatal felnőttek számára inkább károsak, mint előnyösek lehetnek

-    jelentette ki Valerie Gruest, a kutatás vezetője.

A több mint hatezer résztvevő adatait vizsgáló elemzés azt is feltárta, hogy ezek a tartalmak erősíthetik az irreális testideálokat, és akár szélsőséges diétázási vagy edzési szokásokat is ösztönözhetnek.

A kutatók szerint a probléma egyik gyökere, hogy a közösségi médiában folyamatosan jelen lévő, gondosan szerkesztett képek összehasonlításra késztetik a felhasználókat, gyakran észrevétlenül.

A szakemberek hangsúlyozzák: nem minden motiváció ártalmas, de fontos felismerni, mikor válik az inspiráció nyomasztó elvárássá.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra