Inspiráció vagy önpusztítás? Milliókat befolyásolhat egy láthatatlan veszély
A közösségi médiában terjedő, egészséges életmódot népszerűsítő tartalmak elsőre inspirálónak tűnnek, egy friss kutatás szerint azonban komoly veszélyeket is rejthetnek – hívta fel a figyelmet hétfőn a Phys.org.
Egy átfogó elemzés kimutatta, hogy a „fitspirációs” posztok – amelyek az edzést, a diétát és az idealizált testképet népszerűsítik – gyakran negatívan hatnak a fiatal felnőttek mentális állapotára. Már a rövid idejű kitettség is csökkentheti az önbecsülést és fokozhatja az elégedetlenséget a saját testtel kapcsolatban.
A ,,fitspirációs” tartalmakat gyakran pozitívnak és egészségközpontúnak állítják be, de eredményeink arra utalnak, hogy egyes fiatal felnőttek számára inkább károsak, mint előnyösek lehetnek
- jelentette ki Valerie Gruest, a kutatás vezetője.
A több mint hatezer résztvevő adatait vizsgáló elemzés azt is feltárta, hogy ezek a tartalmak erősíthetik az irreális testideálokat, és akár szélsőséges diétázási vagy edzési szokásokat is ösztönözhetnek.
A kutatók szerint a probléma egyik gyökere, hogy a közösségi médiában folyamatosan jelen lévő, gondosan szerkesztett képek összehasonlításra késztetik a felhasználókat, gyakran észrevétlenül.
A szakemberek hangsúlyozzák: nem minden motiváció ártalmas, de fontos felismerni, mikor válik az inspiráció nyomasztó elvárássá.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
