Édesanyjára emlékezik a TV 2 hírolvasója, megható bejegyzésben mesél róla
Szentpéteri Eszter, a TV2 hírolvasója megindító Facebook-bejegyzésben emlékezett meg édesanyjáról Anyák napja alkalmából.
Drága Édesanyám, 13 éves voltam, amikor elmentél. Magam sem tudtam, de hosszú éveken át haragudtam Rád, azért mert itt hagytál. Aztán, amikor szembesültem ezzel, akkor már tudtam tenni azért, hogy elmúljon ez az értelmetlen érzés. Elengedtem. Végleg és minden téren a haragot. Ez a csodálatos vers viszont megmaradt abból a régi időből, és régi érzésből. Ez a vers végigkísérte az életem fontos állomásait. Minden nap gondolok Rád, és hálás vagyok, hogy - ha rövid idő is jutott nekünk itt - Te vagy az Édesanyám!
- írta posztjához a Tények műsorvezetője, aki édesanyja fotójával és egy csodálatos, általa előadott József Attila-szavalattal tisztelgett.
