Édesanyjára emlékezik a TV 2 hírolvasója, megható bejegyzésben mesél róla

Drága Édesanyám, 13 éves voltam, amikor elmentél. Magam sem tudtam, de hosszú éveken át haragudtam Rád, azért mert itt hagytál. Aztán, amikor szembesültem ezzel, akkor már tudtam tenni azért, hogy elmúljon ez az értelmetlen érzés. Elengedtem. Végleg és minden téren a haragot. Ez a csodálatos vers viszont megmaradt abból a régi időből, és régi érzésből. Ez a vers végigkísérte az életem fontos állomásait. Minden nap gondolok Rád, és hálás vagyok, hogy - ha rövid idő is jutott nekünk itt - Te vagy az Édesanyám!