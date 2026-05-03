2026. május 03. vasárnap, Irma, Tímea
Videóra vettek egy balesetet okozó ámokfutót Kótajon

Száguldás közben kisodródott egy kanyarban, és ledöntötte egy ház kerítését Kótajon. Egy biztonsági kamera felvételén látszik, ahogy az autó irányíthatatlanná válik, majd a kerítésnek csapódik. A fiatal sofőr nemrég szerezte a jogosítványát, elismerte a hibáját.
2026. május 03., vasárnap 13:21
Hatalmas sebességgel száguldott be a kanyarba a sofőr, azonban nem tudta bevenni azt, és kiszakította egy ház kerítését Kótajon. A ház biztonsági kamerájának képén jól látszik, hogy az autó irányíthatatlanná vált, majd keresztbe fordulva vágódott neki a lakóház kerítésének. A ház tulajdonosa azt mondta, hogy szerencsére senki nem volt az udvaron, de akár tragédia is történhetett volna, ugyanis a kislánya rendszeresen játszik a kertnek azon részén ahová a kocsi becsapódott. 

Ha a becsapódás délután vagy hétvégén történik, a kislány akár közvetlenül a kerítésnél is tartózkodhatott volna, éppen ott, ahol az autó mindent letarolt. A sofőr egyébként egy fiatal fiú volt friss jogosítvánnyal, de elismerte, hogy hibázott. Egy vezetéstechnikai szakértő szerint gyakori, hogy a fiatalok próbára teszik, milyen gyorsan tudnak hajtani, azonban sok ilyen kísérlet végződik súlyos balesettel.

Úgy tudjuk, a baleset során személyi sérülés nem történt, így mivel a felek meg tudtak egyezni, rendőri intézkedésre sem volt szükség a helyszínen.

 

