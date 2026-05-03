Kiemelt ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon
Videóra vettek egy balesetet okozó ámokfutót Kótajon
Hatalmas sebességgel száguldott be a kanyarba a sofőr, azonban nem tudta bevenni azt, és kiszakította egy ház kerítését Kótajon. A ház biztonsági kamerájának képén jól látszik, hogy az autó irányíthatatlanná vált, majd keresztbe fordulva vágódott neki a lakóház kerítésének. A ház tulajdonosa azt mondta, hogy szerencsére senki nem volt az udvaron, de akár tragédia is történhetett volna, ugyanis a kislánya rendszeresen játszik a kertnek azon részén ahová a kocsi becsapódott.
Ha a becsapódás délután vagy hétvégén történik, a kislány akár közvetlenül a kerítésnél is tartózkodhatott volna, éppen ott, ahol az autó mindent letarolt. A sofőr egyébként egy fiatal fiú volt friss jogosítvánnyal, de elismerte, hogy hibázott. Egy vezetéstechnikai szakértő szerint gyakori, hogy a fiatalok próbára teszik, milyen gyorsan tudnak hajtani, azonban sok ilyen kísérlet végződik súlyos balesettel.
Úgy tudjuk, a baleset során személyi sérülés nem történt, így mivel a felek meg tudtak egyezni, rendőri intézkedésre sem volt szükség a helyszínen.
