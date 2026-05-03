Felhívta a családot Till Tamás gyilkosa, megrázó részletek derültek ki
"Ezt most miért?"- ez volt az utolsó mondata Till Tamásnak, miután 16 éves gyilkosa a nyakába vágta az ácskapcsot. Ez derült ki a Tények birtokába jutott vallomásából. A férfi egy bajai tanyán dolgozott, amikor a tulajdonos másfél órára elment otthonról. Ekkor meglátta az arra bicikliző 11 éves Till Tamást. Szexuális vágyat érzett és becsalta kamrába, ott azonban elmondása szerint, az ácskapoccsal azonnal ütni és szúrni kezdte. Végül a nyakára tette a vasdarabot és addig állt rajta, míg a gyerek meghalt. Tettét beismerte, majd mikor letartóztatták tagadni kezdett, azzal vádolta a rendőröket, hogy kényszer vallatták és az ügyvédje nélkül hallgatták ki. Beismerő vallomása azonban másról tanúskodik.
A férfi a bíróságon színjátékot rendezett és elmondta, más gyilkolt, ő csak tudott a kegyetlenségről.
Beismerő vallomásában azonban részleteket említett, amiket, csak a gyilkos tudhat, például, hogy hányszor és hol szúrta meg a kisfiút, illetve, hogy hogyan festette ki többször is az épületet, mert hetek elteltével is érezhető volt a bomló holttest szaga.
A Tamás megölésével vádolt férfi vallomásában arról is beszámolt, hogy sokáig gyötörte a lelkiismeret. Ezért évekkel később felhívta a családot telefonon, hogy elmondja, hol van a fiuk holtteste.
Azonban amikor meghallotta Tamás édesanyjának sírástól elcsukló hangját, inába szállt a bátorsága és lerakta a telefont. Egyébként a gyilkossággal vádolt férfi még 17 másik, intézetből eltűnt gyerek meggyilkolásáról beszélt. De úgy tudjuk, ezekkel érdemben még nem foglalkozott a hatóság.
