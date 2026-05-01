Szörnyű reggel Szabolcsban: Négyen sérültek meg a brutális balesetben - videóval
Súlyos baleset rázta meg péntek reggel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közlekedőket: Nyírkércs és Ramocsaháza között egy személyautó irányíthatatlanná vált, majd hatalmas erővel fának csapódott. A tragikus eset hátterében egy olyan hiba áll, amelyre sok autós nem fordít kellő figyelmet, pedig végzetes következményei lehetnek – számolt be a szon.hu.
Reggel 7 óra körül egy Opel Corsa haladt Nyírkércs irányából, amikor a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett.
A jármű előbb a padkára sodródott, majd egy hirtelen kormánymozdulat után átsodródott a szemközti sávba. A helyzetet már nem lehetett korrigálni: az autó fékezhetetlenül egy út menti fának csapódott.
A becsapódás ereje brutális volt. A jármű eleje szinte teljesen megsemmisült, a roncsba szorult utasokat csak komoly erőfeszítések árán tudták kiszabadítani. A helyszínre több mentőegység és egy mentőorvosi kocsi is érkezett.
A balesetben négyen sérültek meg, közülük hárman súlyos állapotban kerültek kórházba, egy utas pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, de őt is megfigyelés alatt tartják.
A tragédia valódi oka azonban csak a helyszíni vizsgálat során derült ki, és még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentette. Az autó gumiabroncsai ugyanis teljesen elhasználódtak: Az autó kerekei szó szerint drótig voltak kopva, ami gyakorlatilag megszünteti a tapadást az útfelületen. Ez a súlyos műszaki hiányosság vezetett ahhoz, hogy a jármű irányíthatatlanná vált. A szakértők szerint ilyen állapotú gumikkal közlekedni különösen veszélyes, főként nagyobb sebességnél vagy hirtelen manőverek esetén.
