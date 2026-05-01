Szörnyű reggel Szabolcsban: Négyen sérültek meg a brutális balesetben - videóval

Súlyos baleset rázta meg péntek reggel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közlekedőket: Nyírkércs és Ramocsaháza között egy személyautó irányíthatatlanná vált, majd hatalmas erővel fának csapódott. A tragikus eset hátterében egy olyan hiba áll, amelyre sok autós nem fordít kellő figyelmet, pedig végzetes következményei lehetnek – számolt be a szon.hu.

Reggel 7 óra körül egy Opel Corsa haladt Nyírkércs irányából, amikor a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett.

A jármű előbb a padkára sodródott, majd egy hirtelen kormánymozdulat után átsodródott a szemközti sávba. A helyzetet már nem lehetett korrigálni: az autó fékezhetetlenül egy út menti fának csapódott.



A becsapódás ereje brutális volt. A jármű eleje szinte teljesen megsemmisült, a roncsba szorult utasokat csak komoly erőfeszítések árán tudták kiszabadítani. A helyszínre több mentőegység és egy mentőorvosi kocsi is érkezett.