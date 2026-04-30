Nyakunkon a hosszú hétvége, így lesznek nyitva a boltok
A május 1-jei ünnep idén péntekre esik, ami azt jelenti, hogy háromnapos pihenő vár ránk. Érdemes azonban időben elintézni a nagybevásárlást, ugyanis a boltok ünnepi nyitvatartása szerint
pénteken szinte minden nagyobb üzlet zárva tart.
Május elseje a munka ünnepe, egyben munkaszüneti nap, így a fő szabály szerint a kiskereskedelmi egységek nem nyithatnak ki. Ez érinti a nagy élelmiszerláncokat (Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny, Auchan), valamint a plázák és szaküzletek többségét is.
Aki tehát a hétvégi bográcsozáshoz vagy a családi ebédhez keres alapanyagokat, annak ajánlott legkésőbb április 30-án, csütörtökön beszereznie a szükségeseket, hiszen a boltok ünnepi nyitvatartása eltérő lehet.
A plázák ugyan kinyitnak, de inkább a szolgáltatások kerülnek előtérbe:
éttermek, kávézók, mozik és szórakozóhelyek működhetnek, gyakran eltérő nyitvatartással.
Éppen ezért érdemes előre tájékozódni, mielőtt bárki útnak indulna – egy-egy hely egyedi rend szerint is dönthet a nyitásról.
Szombaton (május 2-án) és vasárnap (május 3-án) az üzletek a szokásos hétvégi rend szerint fogadják a vásárlókat. Fontos megjegyezni, hogy május első vasárnapja Anyák napja, így a virágüzletek ezen a hétvégén várhatóan megerősített szolgálattal és hosszabb nyitvatartással készülnek.
Ezek a helyek nyitva lehetnek:
Bár a klasszikus bolti bevásárlás szinte lehetetlen lesz pénteken, néhány opció így is marad:
- benzinkutak és az ott működő shopok
- ügyeletes gyógyszertárak
- virágboltok (különösen anyák napja miatt)
- újságosok, édességboltok
- vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek
Emellett azok a kisebb üzletek is kinyithatnak, ahol maga a tulajdonos áll a pult mögé.
