Nyakunkon a hosszú hétvége, így lesznek nyitva a boltok

Mutatjuk a részleteket!
2026. április 30., csütörtök 10:12
A május 1-jei ünnep idén péntekre esik, ami azt jelenti, hogy háromnapos pihenő vár ránk. Érdemes azonban időben elintézni a nagybevásárlást, ugyanis a boltok ünnepi nyitvatartása szerint 

pénteken szinte minden nagyobb üzlet zárva tart.

Május elseje a munka ünnepe, egyben munkaszüneti nap, így a fő szabály szerint a kiskereskedelmi egységek nem nyithatnak ki. Ez érinti a nagy élelmiszerláncokat (Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny, Auchan), valamint a plázák és szaküzletek többségét is. 

Aki tehát a hétvégi bográcsozáshoz vagy a családi ebédhez keres alapanyagokat, annak ajánlott legkésőbb április 30-án, csütörtökön beszereznie a szükségeseket, hiszen a boltok ünnepi nyitvatartása eltérő lehet.

A plázák ugyan kinyitnak, de inkább a szolgáltatások kerülnek előtérbe: 

éttermek, kávézók, mozik és szórakozóhelyek működhetnek, gyakran eltérő nyitvatartással.

Éppen ezért érdemes előre tájékozódni, mielőtt bárki útnak indulna – egy-egy hely egyedi rend szerint is dönthet a nyitásról.

Szombaton (május 2-án) és vasárnap (május 3-án) az üzletek a szokásos hétvégi rend szerint fogadják a vásárlókat. Fontos megjegyezni, hogy május első vasárnapja Anyák napja, így a virágüzletek ezen a hétvégén várhatóan megerősített szolgálattal és hosszabb nyitvatartással készülnek.

Ezek a helyek nyitva lehetnek:

Bár a klasszikus bolti bevásárlás szinte lehetetlen lesz pénteken, néhány opció így is marad:

  • benzinkutak és az ott működő shopok
  • ügyeletes gyógyszertárak
  • virágboltok (különösen anyák napja miatt)
  • újságosok, édességboltok
  • vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek

Emellett azok a kisebb üzletek is kinyithatnak, ahol maga a tulajdonos áll a pult mögé

