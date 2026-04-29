2026. április 29. szerda, Péter
17°C Budapest
puska
debrecen
garázdaság

Puskával förmedt kisgyerekekre egy férfi Debrecenben

Légfegyverrel fenyegette meg a szomszédjában játszó gyerekeket a minap egy 56 éves férfi Debrecenben.
2026. április 29., szerda 10:11
Vágólapra másolva!

Az zavarta, hogy a gyerekek hangosan fociztak, egyikük még sípot is fújt, a labda pedig a kerítésnek csapódott. A férfi ezért egy légpuskával a kezében próbált csendet teremteni, amitől a gyerekek annyira megijedtek, hogy sírva szaladtak haza, a szülők pedig értesítették a rendőrséget. 

A járőrök a férfit előállították, a fegyvert lefoglalták, ellene pedig fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indult eljárás.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra