Puskával förmedt kisgyerekekre egy férfi Debrecenben
Az zavarta, hogy a gyerekek hangosan fociztak, egyikük még sípot is fújt, a labda pedig a kerítésnek csapódott. A férfi ezért egy légpuskával a kezében próbált csendet teremteni, amitől a gyerekek annyira megijedtek, hogy sírva szaladtak haza, a szülők pedig értesítették a rendőrséget.
A járőrök a férfit előállították, a fegyvert lefoglalták, ellene pedig fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indult eljárás.
