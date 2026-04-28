Fejbe lőtte magát a lőtéren egy férfi Pécsváradon

Megdöbbentő tragédia történt a Pécsvárad közelében található lőtéren, ahol egy férfi saját maga ellen fordította a fegyvert – adta hírül kedden a bama.hu.

A 43 éves, Szentlőrinc környékéről származó férfi április 26-án érkezett a helyszínre, ahol a lövészet során váratlanul fejbe lőtte magát. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni, hétfőn meghalt.

A hírportál információi szerint a háttérben személyes nehézségek állhattak, korábbi magánéleti problémái miatt szakorvosi kezelésekre is járt.

A nyitókép illusztráció: police.hu