Összeesett egy 8 éves fiú testnevelés órán Budapesten, az életéért küzdöttek

Tanárai küzdöttek egy testnevelés órán összeesett 8 éves kisfiú életéért Budapesten – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Most tette közzé a mentőszolgálat, hogy decemberben minden előzmény nélkül összeesett egy gyermek testnevelés órán. A tanárok azonnal a segítségére siettek, de mivel nem reagált, értesítették a mentőket, akik perceken belül a helyszínre érkeztek.



A gyors szakszerű segítségnek hála a gyermeket stabil állapotban szállították a kórházba, és azóta szerencsésen felépült.

