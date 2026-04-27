Buszmegállóban esett össze egy férfi, kollégái küzdöttek az életéért

Buszmegállóban esett össze egy férfi, kollégái küzdöttek az életéért
A műszak után történt a baj.
2026. április 27., hétfő 12:59
Drámai jelenetek játszódtak le a Schneider Electric dunavecsei üzemének közelében, ahol egy munkavállaló a műszakváltást követően váratlanul összeesett – számolt be hétfőn a baon.hu.

Az eset 2026. április 20-án történt, amikor a dolgozó a gyár melletti buszmegállóban várta a vállalati járatot. Ekkor lett rosszul, majd eszméletét vesztette. Több kolléga azonnal a segítségére sietett, köztük olyanok is, akik korábban mentőszolgálati tapasztalattal rendelkeztek. Ők haladéktalanul megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket és a helyszíni egészségügyi szakembert is.

Minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak: defibrillátort is használtak, és a gyárban dolgozó képzett elsősegélynyújtók is bekapcsolódtak a mentésbe.

 

A gyors és összehangolt beavatkozás eredményesnek bizonyult: a férfi állapotát sikerült stabilizálni, majd a mentők kórházba szállították.

A vállalat a hírportálnak elmondta, hogy nagy figyelmet fordítanak a biztonságra. Az üzemben több defibrillátor is elérhető, rendszeres képzéseket tartanak, és mintegy hatvan képzett elsősegélynyújtó dolgozik a különböző területeken.

Meggyőződésünk, hogy a gyors helyzetfelismerés és a felkészültség kulcsszerepet játszik az ilyen esetek kezelésében

– hangsúlyozta a cég.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

