Buszmegállóban esett össze egy férfi, kollégái küzdöttek az életéért
Drámai jelenetek játszódtak le a Schneider Electric dunavecsei üzemének közelében, ahol egy munkavállaló a műszakváltást követően váratlanul összeesett – számolt be hétfőn a baon.hu.
Az eset 2026. április 20-án történt, amikor a dolgozó a gyár melletti buszmegállóban várta a vállalati járatot. Ekkor lett rosszul, majd eszméletét vesztette. Több kolléga azonnal a segítségére sietett, köztük olyanok is, akik korábban mentőszolgálati tapasztalattal rendelkeztek. Ők haladéktalanul megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket és a helyszíni egészségügyi szakembert is.
Minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak: defibrillátort is használtak, és a gyárban dolgozó képzett elsősegélynyújtók is bekapcsolódtak a mentésbe.
A gyors és összehangolt beavatkozás eredményesnek bizonyult: a férfi állapotát sikerült stabilizálni, majd a mentők kórházba szállították.
A vállalat a hírportálnak elmondta, hogy nagy figyelmet fordítanak a biztonságra. Az üzemben több defibrillátor is elérhető, rendszeres képzéseket tartanak, és mintegy hatvan képzett elsősegélynyújtó dolgozik a különböző területeken.
Meggyőződésünk, hogy a gyors helyzetfelismerés és a felkészültség kulcsszerepet játszik az ilyen esetek kezelésében
– hangsúlyozta a cég.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
