Buszmegállóban esett össze egy férfi, kollégái küzdöttek az életéért

Drámai jelenetek játszódtak le a Schneider Electric dunavecsei üzemének közelében, ahol egy munkavállaló a műszakváltást követően váratlanul összeesett – számolt be hétfőn a baon.hu.

Az eset 2026. április 20-án történt, amikor a dolgozó a gyár melletti buszmegállóban várta a vállalati járatot. Ekkor lett rosszul, majd eszméletét vesztette. Több kolléga azonnal a segítségére sietett, köztük olyanok is, akik korábban mentőszolgálati tapasztalattal rendelkeztek. Ők haladéktalanul megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket és a helyszíni egészségügyi szakembert is.

Minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak: defibrillátort is használtak, és a gyárban dolgozó képzett elsősegélynyújtók is bekapcsolódtak a mentésbe.