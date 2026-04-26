Újabb medve kóborol Magyarországon, itt látták utoljára

A minap újabb medve kóborlását vették videóra Magyarországon. A HEOL olvasója és testvére a bogácsi tó partján, a Noszvaj felé vezető műút átellenes oldalán szúrták ki a szőrös óriást.

A maci futását a túloldali fűzfa közelében sikerült lencsevégre kapniuk a szemfüles horgászoknak.



Korábban februárban Mogyoród környékén bandukolt egy medve, akinek az útját sok érdeklődő követte. Közösségi oldalakon osztották meg, mikor merre észlelték.



Nyitókép: Képernyőfotó/HEOL