Újabb medve kóborol Magyarországon, itt látták utoljára

Újabb medve kóborol Magyarországon, itt látták utoljára
Horgászok kapták lencsevégre.
2026. április 26., vasárnap 19:53
A minap újabb medve kóborlását vették videóra Magyarországon. A HEOL olvasója és testvére a bogácsi tó partján, a Noszvaj felé vezető műút átellenes oldalán szúrták ki a szőrös óriást. 

A maci futását a túloldali fűzfa közelében sikerült lencsevégre kapniuk a szemfüles horgászoknak.


Korábban februárban Mogyoród környékén bandukolt egy medve, akinek az útját sok érdeklődő követte. Közösségi oldalakon osztották meg, mikor merre észlelték.

