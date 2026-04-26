Időjárás-jelentés: Ez vár ránk április utolsó napjaiban

Vasárnap nyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik fölénk, csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél az esti órákban fokozatosan mérséklődik. A minimum-hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken 0 fok alá is lehűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb lehet a reggel.

Hétfő délelőtt fokozatosan vékonyodik a fátyolfelhőzet, egyre többfelé napos, száraz idő várható. Estétől nyugat, északnyugat felől azonban ismét egyre több fátyolfelhő érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.

Kedden változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütés, a felhőzet főleg délnyugaton vastagodhat meg, ahol záporok előfordulhatnak. Eleinte gyenge marad a légmozgás, majd estétől északira fordul és több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 3, 8 fok valószínű, de a keleti fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Délután 16, 22 fok várható.

Szerdán a délnyugati tájakon, és egy középső összeáramlás mentén felhős lesz az ég, máshol a napsütés lesz túlsúlyban. Délnyugaton előfordulhat eső. Az északias szelet nagy területen erős, északkeleten átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de az északi határ közelében fagyhat is. A maximum 12 és 18 fok között alakul.

Csütörtökön napos idő ígérkezik kevés gomoly- és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában -2 és +4 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon erősebben is fagyhat. Délután 11, 15 fok valószínű.