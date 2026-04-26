Orbán Viktor visszaadja mandátumát, Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője
Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztet az uniós források hazahozataláról
Nincs elvesztegetni való időnk
- írta a leendő miniszterelnök.
Magyar Péter múlt hétvégén magas szintű tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon.
A politikus április 17-én azt mondta, már a kormányalakítás előtt igyekeznek feltérképezni, mik azok a feltételek, amelyekről az Országgyűlés záros határidőn belül törvényt tud alkotni az uniós források hazahozatala érdekében. Az európai intézmények néhány változtatási kérése már teljesült, néhány nyitott kérdés maradt, mint például az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság, a "propaganda" tiltott állami támogatásának a megszüntetése, az egyetemek szabadságának visszaadása - sorolta a pártelnök.
Magyar Péter hangsúlyozta, nagyon rövid az idő, augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le.
A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, elvárja, hogy május 15-20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy elutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket - áll az MTI tájékoztatásában.
